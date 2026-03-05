Politis gazetesi: “SMS’ler Beklemede Kaldı” başlığı altında verdiği haberinde, Rum hükümetinin acil durumlarda vatandaşlara cep telefonlarına gönderilecek kısa mesajlarla bilgi verme ve uyarıda bulunma amacıyla devreye soktuğunu duyurduğu sistemin dün akşamki ilk denemesinin başarısızlıkla sonuçlandığını yazdı.

Gazete, acil durumlarda vatandaşları uyarmak için devreye alındığı ve üç mesaj atılacağının duyurulmasına karşın dün, vatandaşlara sadece bir mesaj gönderildiğini, on binlerce kişinin ise mesajı ya hiç almadığı ya da gönderileceği belirtilen saat olan 19.00’dan çok sonra aldığını aktardı.

Haberde, bazı kişilere ise sadece İngilizce, bazı yabancı uyruklulara da sadece Yunanca mesaj gittiği belirtilirken, Rum İçişleri Bakanlığı’ndan dün yapılan açıklamada ise “söz konusu uygulamanın yeniden değerlendirmeye alındığı” ifade edildi.