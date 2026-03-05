İngiliz Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, hava savunma alanında dünyanın en gelişmiş gemilerinden sayılan HMS Dragon gemisi ile dronlara karşı savunma kapasitesine sahip iki Wildcat helikopterinin Doğu Akdeniz'de konuşlandırılacağı belirtildi.

Fileleftheros gazetesi İngiltere Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına yer verdiği haberinde, Ağrotur üssündeki üst düzey alarm durumunun devam ettiğini, İngiltere’nin üsse yönelik drone saldırısının ardından bölgedeki kuvvetlerini tahkim etmeyi hızlandırdığını belirtti.

Haberde HMS Dragon gemisinin Kıbrıs’a gelmek için ileriki hafta yola çıkmasının beklendiği de ifade edildi.

- -“Boeing C-17A Globemaster III” nakliye uçağı Ağrotur’da

Gazetede yer alan haberde, İngiltere’nin “Brize Norton” üssünden kalkan “Boeing C-17A Globemaster III” nakliye uçağının geçen salı akşamı Ağrotur’a indiği kaydedildi.

Uçağın dünyanın en etkileyici askeri uçaklarından biri olduğu da belirtildi.

- -Yunan firkateynleri Güney Kıbrıs’ta… Fransız savaş gemisi de bölgede

Haravgi gazetesi ise haberinde Yunanistan’ın Güney Kıbrıs’a gönderdiği “Psara” ve “Kimon” isimli firkateynlerin Güney Kıbrıs’a ulaştığını yazarken, Fileleftheros ise haberinde firkateynlerin operasyonel olarak hazır durumda olduğunu yazdı.

Haberde Fransa’nın savaş gemisinin de bölgede olduğu kaydedildi.

- -Almanya, Güney Kıbrıs’a yardım göndermeyecek

Öte yandan gazetede yer alan başka bir haberde ise, iki ülke arasında başlangıçta yapılan istişarelere rağmen, Almanya’nın Güney Kıbrıs’a askeri yardım göndermemeye karar verdiği belirtildi.

Almanya’nın Rum kesimini, Rum Yönetimi’nin Almanya tarafından bölgeye firkateyn gönderilmesi talebine katkıda bulunacak pozisyonda olmamasının sebepleri konusunda bilgilendirdiğini yazan gazete, yetkili kaynaklara dayanarak Almanya’nın yalnızca çok sıkı koşullar altında operasyonel faaliyetlere katılım için askeri kuvvet gönderdiğini kaydetti.

Anayasada yer alan maddelerin Almanya’nın yurt dışına yalnızca NATO’nun operasyonel faaliyetleriyle ilgili olması durumunda veya BM Güvenlik Konseyi’nin kararının ardından askeri kuvvet göndermesine izin verdiği ifade edildi.

Gazete, Rum ve Alman Savunma Bakanlarının, dün telefonda görüştüklerini ve Berlin’in Rum kesimini Güney Kıbrıs’ın deniz bölgesine mevcut aşamada neden firkateyn gönderemeyeceği konusunda bilgilendirdiğini ekledi.

- -Drone uçurulması yasaklandı

Haravgi gazetesi ise haberinde, Rum Ulaştırma ve Bayındırlık Bakanlığı'nın dün çıkardığı kararnameyle, Güney Kıbrıs toprakları ve kara suları üzerinde herhangi bir sebeple drone uçurulmasını ikinci bir duyuruya kadar yasakladığını bildirdi.