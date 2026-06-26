ABD’de 3,7 milyar dolarlık (172 milyar lira) Medicare dolandırıcılığı soruşturmasının firari şüphelilerinden İbrahim Khaldoon Hilmi’nin, yaklaşık bir yıldır KKTC’de yaşadığı ve uluslararası iş birliğiyle ABD’ye gönderildiği ortaya çıktı.

Bakanlar Kurulu tarafından 16 Haziran’da “yasaklı göçmen” ilan edilen Irak asıllı ABD vatandaşı İbrahim Khaldoon Hilmi’nin, ABD tarihinin en büyük sağlık dolandırıcılığı soruşturmalarından birinde sanık olduğu bildirildi.

MEDICARE NEDİR?

Medicare devlet tarafından yürütülen bir sağlık sigortası programı. ABD’de 65 yaş üstüler, engelliler ve ciddi hastalığı olan kişiler için sağlık hizmetleri bu şekilde karşılanıyor.

1 YILDIR KKTC'DEYDİ

Hilmi, Mayıs 2025’ten bu yana Çatalköy’de bulunuyordu. Hakkındaki uluslararası süreç kapsamında özel bir operasyonla KKTC’den alınan Hilmi, önce Türkiye’ye götürüldü, ardından FBI yetkililerinin gözetiminde 19 Haziran’da ABD’ye sevk edildi.

OĞUZ: INTERPOL İLE İŞ BİRLİĞİNE AÇIĞIZ

Konuyla ilgili MYK tvye açıklama yapan İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, iddiaları yalanlamazken, işlemlerin yürürlükteki mevzuat çerçevesinde gerçekleştirildiğini söyledi. Oğuz, KKTC’nin Türkiye ve Interpol başta olmak üzere uluslararası güvenlik kurumlarıyla iş birliğine açık olduğunu vurguladı.

FBI: ORTAK ÇALIŞMA İLE YAKALANDI

FBI Direktörü Kash Patel de yaptığı açıklamada, Hilmi’nin Mayıs 2025’ten beri firari olduğunu belirterek, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance liderliğindeki Beyaz Saray Görev Gücü, FBI Miami, ABD Adalet Bakanlığı ve Türkiye’deki yetkililerin ortak çalışması sonucu yakalandığını duyurdu.

Patel, “İbrahim Khaldoon Hilmi tarihin en büyük Medicare dolandırıcılık vakalarından biriyle suçlanıyor. İddiaya göre Medicare’i dolandırmak için 3,7 milyar dolarlık devasa bir düzenek kurdu. Mayıs 2025’ten beri kaçaktı ancak yakaladık.” ifadelerini kullandı.

ABD Adalet Bakanlığı’na göre Hilmi, Florida merkezli Sunshine Senior Solutions şirketiyle bağlantılı olarak sağlık hizmetleri dolandırıcılığı, elektronik dolandırıcılık, kara para aklama ve suç örgütü faaliyetleriyle ilgili suçlamalarla karşı karşıya bulunuyor.

Soruşturma dosyasında, ihtiyaç duyulmayan veya hiç teslim edilmeyen idrar kateterleri ile çeşitli tıbbi ekipmanlar için Medicare sistemine milyarlarca dolarlık sahte fatura kesildiği iddia ediliyor.

ABD makamları, operasyon kapsamında ülke genelinde yüzlerce kişinin gözaltına alındığını, milyonlarca dolarlık nakit para, lüks araç ve kripto varlığa el konulduğunu açıkladı.