Mayıs ayında eski kız arkadaşı isminin baş harfleri F.Ö.’yü whatsapp uygulamasından görüntülü arayarak cinsel organını gösteren ardından telefon tacizleri peş peşe devam eden H.Ö., şikayet üzerine Mağusa’da tespit edilerek tutuklandı.

Zanlı H.Ö., teminat talebiyle dün Girne Kaza Mahkemesine çıkarıldı.

Girne Adli Şube’de görevli polis memuru Verda Atabek, zanlının 24 Haziran tarihinde tespit edilip tutuklandığını söyledi.

Polis, zanlının eski kız arkadaşını whatsapp uygulaması üzerinden görüntülü arayarak, cinsel organını gösterdiğini telefon tacizliğinin peş peşe devam ettiğini kaydetti. Görüntülerin müştekinin cep telefonundan emare olarak alındığını ifade eden Atabek, suçlamaları kabul etmeyen zanlı H.Ö.’nün davaları görüşülünceye kadar uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Yargıç Mine G.Serden, zanlının ileride davaları görüşülünceye kadar yurt dışına çıkışını yasaklayarak, 50 bin TL nakit, KKTC vatandaşı 1 kişinin imza edeceği 750 bin TL’lik kefalet senedi imza ederek serbest kalmasına emir verdi.