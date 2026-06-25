İskele’de önceki gün, kanunsuz uyuşturucu madde ve eski eser tasarrufundan bir kişi tutuklandı.

İskele Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekipleri tarafından, 43 yaşındaki isminin baş harfleri İ.H’nin evinde arama yapıldı. Aramada, yaklaşık 3 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu ve üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olan hassas terazi ile eski eser niteliğinde taş ve sütun bulundu. Bahse konu şahıs tutuklandı ve dün mahkemeye çıkarıldı.

Soruşturmanın sürdüğünü aktaran polis, zanlının tutuklu kalmasını talep etti. Yargıç Semra Kaymaklılı, zanlının, 2 gün tutuklu kalması yönünde emir verdi.