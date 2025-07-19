Barrack, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, İsrail ile Suriye arasında ateşkes anlaşmasına varıldığını bildirdi.

"Türkiye, Ürdün ve komşuları tarafından benimsenen" ateşkesin ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'un desteği ile yapıldığını belirten Barrack, "Dürzileri, Bedevileri ve Sünnileri silahlarını bırakmaya ve diğer azınlıklarla birlikte yeni ve birleşik bir Suriye kimliği inşa etmeye çağırıyoruz. Tüm Suriyelileri birbirlerine saygı göstermeye ve komşularıyla barış ve refah içinde yaşamaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Suriye ve İsrail yönetimlerinden henüz konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.