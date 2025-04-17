Haravgi gazetesi, ABD vizesinin kaldırılması (Visa Waiver Programme) programı çerçevesinde Güney Kıbrıs’a giden heyetin, ülkenin güvenlik prosedürlerine ilişkin incelemelerini tamamladığını ve Rum Hükümetinin, prosedürün eylül ayından önce tamamlamasını umduğunu yazdı.

Gazete, yetkililerin Güney Kıbrıs’taki limanları, havaalanlarını, Göç ve Sığınma Müsteşarlığı’nı, Dışişleri Bakanlığı’nı ve polisi gezerek incelemelerde bulunduğunu kaydetti.

Haberde, ABD hükümetinin yapılan incelemelerle ilgili bir rapor hazırlayarak ABD Kongresi’ne sunacağı ve raporun Kongre’de onaylanması halinde, Güney Kıbrıs’ın “Visa Waiver” programına dahil edileceği belirtildi.