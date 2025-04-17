Haravgi ve diğer gazetelere göre, Damianu, Rum Bakanlar Kurulu’nun dünkü toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, şirket heyetinin temaslarında Güney Kıbrıs’ta faaliyet olasılıkları, özel araştırma ve kalkınma merkezi kurulması, ekosistem kurumlarıyla işbirliği, yapay zeka teknolojilerine ağırlık verilerek dijital yeterliliğin arttırılması ve yangın, trafik gibi sorunların çözümünde yardımcı olma gibi konuları ele aldığını vurguladı.

Güney Kıbrıs’ta bir veri merkezi kurulması ihtimalinin de şirket temaslarında ele alınacağını ifade eden Damianu, önümüzdeki haftalarda “Plug and Play, Tenstorrent, Microsoft” ve diğer bazı şirket temsilcilerinin de Güney Kıbrıs’a gelmelerinin, ayrıca “Open AI, Oracle ve Google” şirketleriyle ilk temasın kurulmasının beklendiğini de sözlerine ekledi.