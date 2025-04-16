Haravgi gazetesi, ABD vizesinin kaldırılması (Visa Waiver Programme) programı çerçevesinde Güney Kıbrıs’a giden heyetin, ülkenin güvenlik prosedürlerine ilişkin incelemelerini sürdürdüğünü yazdı. Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis dün konuya ilişkin açıklamasında heyetin temaslarının “yapıcı geçtiği” değerlendirmesinde bulundu.

Habere göre, Hristodulidis, heyetin Pazartesiden itibaren hem teknokrat, hem de diplomatik düzeyde temaslar gerçekleştirmekte olduğunu belirterek bu ziyaretin, ABD’nin vize muafiyeti konusundaki nihai kararına etki edecek olması sebebiyle önemli bir ziyaret olduğunu da vurguladı.