ARUCAD’dan yapılan açıklamaya göre, etkinlik kapsamında meydana yerleştirilen pano, sokaktan geçen herkesin duygularını özgürce ifade edebileceği bir tuvale dönüştü. Çocuklardan yetişkinlere, her yaştan birey, fırçalarını alarak, kendi özgün eserlerini yarattı.

Etkinlikte, ARUCAD Modern Dans Bölümü öğrencileri de, dans gösterisi sundu.

-“Sanat, toplumun her kesimiyle buluştuğunda gerçek anlamını bulur”

Etkinlik alanını ziyaret eden ARUCAD Rektörü Prof. Dr. Asım Vehbi, Dünya Sanat Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

Sanatın yalnızca bireysel bir yaratım süreci değil toplumların kültürel zenginliğini koruyan, geçmişi geleceğe taşıyan bir köprü, sanatçıların ise bu köprünün mimarları olduğunu ifade eden Vehbi, sanatın, toplumun her kesimiyle buluştuğunda gerçek anlamını bulduğunu vurguladı.

Kurucuları Erbil Arkın’ın vizyonu doğrultusunda, ARUCAD olarak sanatı yaşamın her alanına taşımayı ve toplumla sanat arasında kalıcı ve güçlü bağlar kurmayı sorumlulukları olarak gördüklerini belirten Vehbi, “Sanatın özgürlük, ifade ve yaratıcılık dolu sesi her zaman hayatlarımızda yankılansın. Dünya Sanat Günü kutlu olsun.” dedi.