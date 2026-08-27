Rum merkezi cezaevinde 16 gardiyan açığa alındı.

Politis gazetesi konuyla ilgili haberinde Rum merkezi cezaevinin ciddi bir personel eksikliğiyle karşı karşıya bulunduğu bir dönemde, açığa alınan gardiyanların sayısının endişeye neden olduğunu yazdı.

Gazete adalet bakanlığından elde ettiği resmi bilgilere dayanarak gardiyanların haklarında ciddi suçlardan soruşturma yürütüldüğü veya aleyhlerindeki yasal işlemler devam ettiği için açığa alındığını belirtti

Haberde, açığa alınmış gardiyanlarla birlikte, çok sayıda çalışanın da hastalık izninde olmasının cezaevinin işleyişini zorlaştırdığı da kaydedildi.

Cezaevine uyuşturucu ve cep telefonu sokulmaya çalışılmasının cezaevinin karşı karşıya bulunduğu en ciddi problemlerden biri olduğuna işaret edilen haberde, yetkili makamların cezaevi içinde, ziyaretler ve mahkumların nakilleri esnasındaki kontrollerini artırdıkları vurgulandı.