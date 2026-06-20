Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, Kanal T'de programa katılarak, İçişleri Bakanlığı'nda müsteşar değişimi yaşanacağı konusundaki iddiaları gündeme getirdi.

"İçişleri Bakanlığı'nda müsteşarların değişmesi gündemdedir" diyen Bengihan, daire müdürlerinin bu pozisyon için yarışta olduğunun altını çizdi.

İçişleri Bakanlığı içerisinde müdürler arasında müsteşarlık için bir kavga olduğunu ifade eden Bengihan, müsteşarların emeklilik ikramiyesinin 14 milyon 400 bin TL olduğunu aktardı. Bengihan, müdürlükten emekli olan birisinin ise ikramiye olarak 12 milyon 200 bin TL alacağını, bunun da 2 milyon 200 bin TL'lik bir fark olduğunu belirtti.