ABD ve İsrail ile İran arasında devam eden savaşta ikinci hafta geride kalırken, bölgede tansiyon yükselmeye devam ediyor. Karşılıklı saldırılar sürüyor.

ABD’ye ait KC-135 yakıt ikmal uçağı, önceki gece saat 23.00 sıralarında Irak’ın batısında düştü. Uçaktaki altı mürettebat öldü.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Irak'ın batısında ABD'ye ait yakıt ikmal uçağının düşürüldüğünü ve mürettebatının öldüğünü iddia etti.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı ise olaya ilişkin yaptığı ilk açıklamada, dost hava sahasında uçuş sırasında iki uçağın karıştığı bir olay meydana geldiği, bir uçak düşerken diğerinin güvenli şekilde iniş yaptığı aktarıldı.

,ABD ordusundan yapılan ilk açıklamada, kazanın başka bir uçakla ilgili bir olay sırasında gerçekleştiği, ancak düşmanın saldırısı ya da dost ateşi sonucu meydana gelmediği vurgulandı.

Öte yandan İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin bölgede bulunan uçak gemisi USS Abraham Lincoln'ün düzenledikleri füze ve drone saldırıları sonucunda ağır hasar aldığını iddia etti.