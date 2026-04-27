Washington Hilton Oteli'nde dün düzenlenen geleneksel Beyaz Saray Muhabirleri yemeğinde, açılış konuşmasının ardından silah sesleri duyuldu.

ABD Başkanı Donald Trump’ın eşi Melania, Başkan Yardımcısı JD Vance ve diğer kabine üyeleriyle birlikte oturduğu sahneye silahlı taktik güvenlik ekipleri müdahale edilirken Gizli Servis, yetkilileri hızla tahliye etti.

Balo salonundaki yüzlerce konuk masaların altına sığınırken güvenlik önlemlerinin alınmasıyla önce otel lobisine, ardından dışarıya yönlendirildiler. Yetkililer, hiçbir devlet yetkilisinin ya da davetlilerin yaralanmadığını belirtti.

Yetkililere göre "tek bir silahlı saldırgan", yemeğin verildiği balo salonunun hemen dışındaki otel lobisinde bulunan güvenlik kontrol noktasına geldi. Washington Metropolitan Polis Teşkilatı geçici şefi Jeffery Carroll, "Şüphelinin üzerinde bir av tüfeği, bir tabanca ve çok sayıda bıçak vardı. Kolluk kuvvetleri şüpheliyle çatışmaya girdi ve şahsı durdurdu." açıklamasında bulundu. Üniformalı bir Gizli Servis ajanının çelik yeleğinden vurulduğu belirtilirken ajanın hastaneye kaldırıldığı ancak durumunun iyi olduğu açıklandı.

Saldırıyı gerçekleştiren 31 yaşındaki Cole Thomas Allen'in vurulmadığı ancak muayene için hastaneye götürüldüğü belirtildi. Gözaltındaki şüphelinin bugün federal mahkemeye çıkarılması bekleniyor.

İlk belirlemelerde otelde misafir olarak kaldığı düşünülen saldırgan, tek şüpheli olarak önce çıkıyor.

Trump, Truth Social platformunda şüphelinin kontrol noktasına saldırdığını ve ardından polisler tarafından etkisiz hale getirildiğini gösteren görüntüler paylaştı.

Öte yandan ABD basını, üst düzey katılımların olduğu ziyafetin nasıl kabusa dönüştüğünü yazdı. Beyaz Saray Muhabirleri Derneğinin yemeğine başkanlığı döneminde ilk kez katılan Trump, salonda duyulan bağrışmalar ve silah sesleri sonrası Hilton Otel'de düzenlenen etkinlik alanından apar topar dışarı çıkarıldı.

Canlı yayında verilen etkinlikte, yemek servisinin başlamasından kısa süre sonra sesler yükselirken Trump’ın koruma ekipleri uzun namlulu silahlarla salonda görüldü. Güvenlik bariyerlerini yıkarak Trump'ın oturduğu masaya ulaşan güvenlik birimleri, ABD Başkanı ve eşi Melania Trump'ı hızla aralarına alarak salondan uzaklaştırdı.

Salondaki bazı davetlilerin olay sırasında çığlık attığı, bazılarının ise USA (ABD) diye tezahürat yaptığı duyuldu.

The Washington Post, aralarında ABD Başkanı Donald Trump'ın da yer aldığı üst düzey isimlerin katıldığı etkinliğin nasıl kabusa dönüştüğünün detaylarını açıkladı. Hilton Oteli'nin bodrum katındaki büyük balo salonunda düzenlenen etkinlikte, ABD Başkanı Donald Trump sahnede CBS muhabiri Weijia Jiang ile sohbet ederken otelin lobi kısmından silah sesleri yükseldi. Silah seslerinin ardından salonda büyük bir panik yaşanırken, davetliler ve gazeteciler masaların altına saklandı. Salondaki güvenlik görevlileri ise katılımcılara "Yere yatın" sözleriyle seslendi. Gizli Servis ajanları önce ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'i sahneden indirdi. Ardından birkaç saniye sonra Trump güvenli bölgeye götürüldü.

Haberde yer verilen bilgilere göre, davetliler otel girişine yalnızca bilet göstererek alındı. Daha sonra alt kattaki salona geçerken metal detektörlerden geçirildi. Ancak uygulamalar herkese eşit şekilde yapılmadı. Bazı misafirlere şemsiyelerini büyük mavi çöp kutusuna atmaları söylenirken, bazı kişilerin şemsiyeleriyle içeri girmesine izin verildi. Güvenlik görevlileri içeri giren kimi konukların bardaklarını topladı, kimilerinde ise farklı uygulamalar yapıldı.