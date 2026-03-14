TC Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İran’dan ateşlenerek Türk hava sahasına giren bir balistik mühimmatın Doğu Akdeniz’de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hâle getirildiğini açıkladı. Bakanlığın açıklamasında, füzenin hava savunma sistemleri tarafından imha edildiği belirtildi.

Füzenin nerede vurulduğu, hangi noktayı hedef aldığı ve imhanın tam olarak hangi bölgede gerçekleştiği konusunda ise ayrıntı verilmedi.

Son günlerde Hatay ve Gaziantep semalarında da benzer mühimmatlar NATO hava ve füze savunma unsurlarınca düşürülmüştü.

İlk füze Hatay'a ikinci füze de Gaziantep'e düşmüştü. Bu olayların ardından da, Türk hava sahasını güçlendirmek amacıyla Malatya'ya patriot sistemleri sevk edilmişti.

Öte yandan İran’ın Ankara Büyükelçiliği, Türkiye’nin hava sahasına İran’dan mühimmat girdiği yönündeki iddiaları reddetti. Büyükelçilik açıklamasında, “İran’dan Türkiye’ye doğru hiçbir mühimmat fırlatılmamıştır” denildi.