Politis’in haberine göre, Rumların Yunanistan dışındaki ülkelerde de harp okullarında okumasına olanak tanıyacak tüzük değişikliğinin görüşüldüğü Meclis Savunma Komitesi’nde, ABD’nin yapacağı öğrenci seçimi hakkında bilgi verdi.

Palmas, tüzük değişikliğinin, ABD Büyükelçiliği'nin 2025’te Deniz Harp Okulu’na Kıbrıslı Rum öğrenci kabul edilmesi taleplerine ilgi göstermesi hasebiyle tüzük değişikliğinin önemli olduğunu söyledi.

Amerikan askeri okullarında eğitim görecek yabancı öğrenci sayısının 15’i geçmeyeceğine, bu nedenle meselenin siyasi öneme de sahip olduğuna dikkat çeken Palmas, ABD’nin Güney Kıbrıs’tan 6 kişilik aday listesi istediğini söyledi.

Palmas öğrenci seçiminin, her bir harp okulunun kendi kriterlerine göre yapılacağını belirtti. Adaylarda aranan kriterleri ise uygulamalı branş mezunu olma, mezuniyet notu ve özellikle matematik ve müzik derslerinde genel not ortalamasının 18,5’in üzerinde olması, çok iyi İngilizce bilme ve yapılacak spor testlerinde başarılı olma şeklinde sıraladı.

Habere göre Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin belirleyeceği 6 aday, dünya çapından 100 kişilik aday havuzuna eklenecek ve bu havuzdan sadece 15 kişi seçilecek. Palmas, finalde seçilecek 15 kişi arasında Kıbrıslı Rum olmayabileceğine dikkat çekti.

Meclis Savunma Komitesi toplantısına katılan Rum Milli Muhafız Ordusu (RMMO) Komutanı Korgeneral Yeorgios Cicikostas da adayların, ABD harp okullarına talip olacak diğer ülkelerden adaylar içerisinden sıyrılıp finale kalacağından, finalde Kıbrıslı Rum aday seçileceğinden emin olduğunu söyledi.