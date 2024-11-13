Haravgi’nin haberine göre yeni daimi temsilci Yanku’nun 5 Kasım’da Strazburg’da sunduğu itimatnameyi kabulünde konuşan Berset, “Kıbrıs sorununun çözümü hedefiyle müzakerelerin yeniden başlaması yönündeki çabaların olumlu sonuç vermesi” dileğinde bulundu.

Rum Yönetimi'nin Avrupa Konseyi’nin Demokrasi, Hukuk Devleti ve İnsan Hakları bacaklarındaki ortak değer ve ideolojilerine bağlılığını dile getiren Yorgos S. Yanku, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarının icrasına ve Türkiye aleyhine 4’üncü hükümetler arası başvurusu ile ilgili AİHM kararlarının, tam olarak icrasına kadar Bakanlar Komitesi tarafından izlenmesine büyük önem verdiklerini söyledi.