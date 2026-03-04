ABD'nin 'insani gerekçelerle' Güney Kıbrıs'a deniz piyadeleri göndermek istediği bildirildi.

Rum hükümet sözcüsü, bu yönde bir talep olduğunu belirtti ve ''Alınan taleplere dayanarak ortaya çıkan şey, yaz aylarında ABD ile olduğu gibi, üçüncü ülke vatandaşlarının geri gönderilmesinin kolaylaştırılmasıdır'' dedi.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in bu talep ile ilgili olarak Amerikan yetkilileri ile bir görüşme yapacağı ifade edildi.

Hellas Journal’in haberine göre, ABD hükümeti, ABD ile İsrail’in İran’a karşı yürüttüğü savaş nedeniyle Orta Doğu ülkelerinden ayrılmak istemesi beklenen Amerikan vatandaşlarına hizmet verilmesi için Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nden yardım talep etti.

Bu yardımın yalnızca insani nedenlerle verildiği özellikle vurgulanıyor.

Washington, oluşturulacak insani koridorun güvenliğine yardımcı olmaları için Amerikan deniz piyadelerini gönderecek.

Ekim 2023’te Hamas’ın İsrail’e yönelik saldırısının ardından da, özellikle Amerikalılar başta olmak üzere Batılı vatandaşların İsrail’den tahliyesinde Kıbrıs kullanılmıştı.