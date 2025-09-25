Hasan Ramadan Cemil 15.Devlet Daireleri arası halı saha futbol turnuvasında 2.hafta maçları oynandı. İrsen Küçük Ortaokulu Halı Sahası’nda gerçekleşen turnuvada toplam 11 takım kıyasıya mücadele veriyor. İbrahim Özsoy tarafından düzenlenen turnuvada 2.hafta maçlarının ardından 3 takım kayıpsız yoluna devam ediyor.

A Grubunda Merkezi Cezaevi ile Din İşleri takımları ve B Grubunda ise İlköğretim Dairesi takımları oynadıkları ikişer maçı da kazanan üç takım oldu. Eski üst klasman futbol hakemleri Mehmet Malek ile Kutlay Malek tarafından yönetilen ilk 2 hafta karşılaşmaları sonunda oluşan puan durumu ve 2.hafta maç sonuçları şöyle:

A GRUBU

Din İşleri - Devlet Hastanesi: 5-4

Sosyal Sigortalar - Merkezi Cezaevi: 2-8

Gümrük Dairesi - Sivil Savunma: 6-4

B GRUBU

İlköğretim Dairesi - Sağlık Çalışanları: 11-7

Vergi Dairesi - Sivil Havacılık: 3-7

Tarım Bakanlığı (BAY)

A GRUBU PUAN DURUMU

SIRA TAKIMLAR O G B M A Y P Av.

1 Merkezi Cezaevi 2 2 0 0 16 8 6 8

2 Din İşleri 2 2 0 0 15 10 6 5

3 Devlet Hastanesi 2 1 0 1 13 6 3 7

4 Gümrük Dairesi 2 1 0 1 12 12 3 0

5 Sivil Savunma 2 0 0 2 10 16 0 -6

6 Sosyal Sigortalar 2 0 0 2 4 16 0 -12

B GRUBU PUAN DURUMU

SIRA TAKIMLAR O G B M A Y P Av.

1 İlköğretim Dairesi 2 2 0 0 20 13 6 7

2 Sağlık Çalışanları 2 1 0 1 13 12 3 1

2 Sivil Havacılık 2 1 0 1 13 12 3 1

4 Vergi Dairesi 1 0 0 1 3 7 0 -4

5 Tarım Bakanlığı 1 0 0 1 1 6 0 -5