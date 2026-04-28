Girne’de trafik polisini görünce tasarrufunda bulundurduğu 161 gram uyuşturucu maddeyi atıp kaçmaya çalışırken kaçmaya çalışan İslam Soluman ve Soluman’a konumlara uyuşturucu atması için yönlendiren Ada Tut aleyhindeki soruşturma tamamlandı.

Günlerdir poliste tutuklu olan zanlılar verdikleri ifadelerinde 90 gram uyuşturucu maddeyi içtiklerini, 750 gramı sattıkları yönünde itiraf içerikli beyanlarda bulundu. Zanlılar teminat talebiyle yeniden Girne Kaza Mahkemesine çıkarıldılar.

MAHKEME AĞIR TEMİNAT ŞARTI KOYDU

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğünde görevli polis memuru Ezgi İşimtekin, zanlıların 1 kilo uyuşturucu madde alma, verme ve tasarruf suçlarından tutuklandıklarını söyledi. Soruşturmanın tamamlandığını kaydeden İşimtekin, zanlı Soluman’ın ülkede çalışma izinli, zanlı Tut’un KKTC vatandaşı olduğunu belirterek uygun bir teminat talebinde bulundu.

Yargıç Mine G. Serden, zanlıların işlendiği iddia edilen suçlarda rollerine ilişkin herhangi bir beyanın yapıldığını dikkate alarak ileride davalarında hazır bulunmalarını sağlamak için yurt dışına çıkışlarını yasaklayarak, 250’şer bin TL nakit, KKTC vatandaşı 2 kefilin imza edeceği 500’er bin TL’lik kefalet senedi imza ederek serbest kalmalarına emir verdi.