Lefkoşa’da gerçekleştirilen muhaceret kontrolleri kapsamında tespit edilerek tutuklanan Rumbidzai Cathrine Mwale yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olguları aktaran polis memuru, 10 Ekim 2025 tarihinde saat 10:00 raddelerinde Lefkoşa Surlariçi bölgesinde Göç İdaresi ekipleri tarafından gerçekleştirilen kontrolde, Lefkoşa’da sakin olan Rumbidzai Cathrine Mwale’nin 16 Mart 2016 tarihinden itibaren 3495 gündür KKTC’de muhaceret izinsiz olarak ikamet ettiğinin tespit edildiğini söyledi. Polis, zanlının mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındığını söyledi. Zanlıyla ilgili ihraç işlemleri başlatıldığını kaydeden polis, 3 gün ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının soruşturma maksatlı 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.