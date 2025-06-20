Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği’nin (KTKOD) Near East Bank 2025 Klasik Otomobil Ralli Şampiyonası kapsamında düzenlenen etkinlikleri devam ediyor. Bu yılın dördüncü etkinliği olan “Türkiye İş Bankası 2025 Klasik Otomobil Slalom Şampiyonası” ilk yarışı, 18 Haziran 2025 Çarşamba akşamı Cemsa Sporting Center’de yapıldı. Türkiye İş Bankası sponsorluğunda 2 yarış olarak planlanan Klasik Otomobil Slalom Şampiyonası’nın ilk yarışında 87 araç piste çıktı.

EN İYİ DERECE MEHMET ADALI’DAN

Telsim’in iletişim ve Radyo Juke’un medya sponsorluğunda düzenlenen Türkiye İş Bankası 2025 Klasik Otomobil Slalom Şampiyonası; Near East Bank, Kıbrıs Biletçim, CYP DUŞ, Güven Sigorta ve Amesis Digital Ajans’ın da katkılarıyla hayata geçirilecek. Cemsa Sporting Center’de yapılan ilk yarışta 2 dakika 10,278 saniyelik derecesiyle Mehmet Adalı en iyi dereceyi elde etmeyi başardı. Ford Escort MK1 aracıyla yarışan Adalı geceye damgasını vurdu. Gecenin ikinci ve üçüncüsünü saliseler belirledi. Austin Mini ile yarışan Erdoğan Aşık 2 dakika 16,349 saniyelik derecesiyle ikinci olurken, Honda Civic aracıyla yarışan Kemal Topcuoğlu 2 dakika 16,791 saniyelik derecesiyle üçüncü olmayı başardı.

Yarışa sonunda yapılan ödül töreni, Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Handan Yıldırım’a, Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği Başkanı Gökhan Necipoğlu’nun takdim ettiği teşekkür plaketi ile başladı. Törende E Kategorisi birincisi Hulus Eren, F Kategorisi birincisi Hüseyin Gümüşok, G Kategorisi birincisi Metin Tavukçuoğlu, H Kategorisi birincisi Ali Güral Tahsin, J Kategorisi birincisi İsmet Tufan, Turing Kategorisi birincisi Yaşar Fevzioğlu, Kadınlar kategorisi birincisi Pembe Topel ve Takımlar kategorisi birincisi Team Lamarina kupalarını aldı. Törende ayrıca Mehmet Adalı “Best Time” ve Ford Kupası’nı da almaya hak kazandı. VW Kupası’nı Hulus Eren, BMW Kupası’nı Mehmet Topel, Mini Kupası’nı Erdoğan Aşık ve Mercedes Kupası’nı Murat Büyüksoy aldı.

GENEL KLASMAN:

1.Mehmet Adalı – Ford Escort MK1-2:10,278

2.Erdoğan Aşık – Austin Mini 1275-2:16,349

3.Kemal Topcuoğlu – Honda Civic-2:16,791

E KATEGORİSİ:

1.Hulus Eren - VW Beetle

2.Turgut Bürüncük - Morris Minor

3.Özgür İnönü - Wolseley 15/60

F KATEGORİSİ:

1.Hüseyin Gümüşok - Mini Pickup

2.Mayros Konstantinyos - Alfa Romeo

3.Cem Ermiya - Mustang

G KATEGORİSİ:

1.Metin Tavukçuoğlu - Mini Clubman

2.Hakan Mavigözlü - Ford Escort MK2

3.Levent Tacel - Ford Escort MK2

H KATEGORİSİ:

1.Ali Güral Tahsin - Eunos Roadster

2.Mehmet Topel - BMW E30

3.Ali Köroğlu - Austin Mini 1275

J KATEGORİSİ:

1.İsmet Tufan - Toyota Celica GT4

2.Ateş Tufan - Mazda RX7

3.Osman Biçentürk - BMW E34

TURİNG KATEGORİSİ:

1.Yaşar Fevzioğlu - Nissan 350Z

2.Onat Kutlar - Honda Civic

3.Özkan Çalışkanlar - Nissan Silvia S15

KADINLAR KATEGORİSİ:

1.Pembe Topel - MG Midget

2.Türhan Uzmaner - VW Beetle

3.Tuncay Sim - Mercedes W124

TAKIMLAR:

1.Team Lamarina

2.Team Ömer Yıldız

3.Team JDM

Best Time: Mehmet Adalı - Ford Escort MK1

VW Kupası: Hulus Eren - VW Beetle

BMW Kupası: Mehmet Topel - BMW E30

Mini Kupası: Erdoğan Aşık - Austin Mini 1275

Ford Kupası: Mehmet Adalı - Ford Escort MK1

Mercedes Kupası: Murat Büyüksoy - Mercedes 190