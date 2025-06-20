Birinci Ligin Güzelyurt ekibi Binatlı Yılmaz Spor Kulübü’nde önceki akşam yapılan genel kurul ile yeni başkan belirlendi. Kulüpten yapılan açıklama ile yeni başkanını duyuruldu.

Ferit Tatlıses’in divan başkanlığını yaptığı genel kurul sonucunda kulübün yeni başkanı Salih Gülmez oldu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni Başkanımız Salih Gülmez olmuştur. Hayırlı olsun diler, tüm camia olarak kendisine desteklerimizi belirtiriz." ifadelerine yer verildi.

Binatlı camiası, Salih Gülmez'in görevi devralmasıyla birlikte kulübün geleceği adına umutlu olduklarını dile getirirken, birlik ve beraberlik çağrısı yaptı. Gülmez’in önümüzdeki günlerde yeni yönetimini açıklaması bekleniyor.