Lefkoşa’da yaşayan 75 yaşındaki Neşet Mavigözlü yaşamını yitirirken, 77 yaşındaki Anke Christine Weber’e yapılan otopside ölüm sebebinin kalp damar hastalığı olduğu tespit edildi.
Polis Basın Bülteni’ne göre, dün saat 07.30 sıralarında Lefkoşa’da sakin 75 yaşındaki Neşet Mavigözlü, kalmakta olduğu ikametgâhta yaşamını yitirmiş şekilde bulundu. Mavigözlü’nün ölüm sebebinin yapılacak otopsi sonucunda belirleneceği, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
Öte yandan, 26 Mart’ta Lefkoşa’da kaldığı otel odasında aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren 77 yaşındaki Anke Christine Weber’in otopsisinde, ölüm sebebinin kalp damar hastalığı olduğu tespit edildi.