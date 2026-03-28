Lefkoşa Türk Belediyesi(LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, Lefkoşa'da yeni kültür sanat merkezinin 2027 Dünya Tiyatro Günü'nde (27 Mart 2027'de) hazır olacağını umduğunu açıkladı.

LTB'den verilen bilgiye göre, Lefkoşa Belediye Tiyatrosu (LBT) Dünya Tiyatro Günü nedeniyle Bandabuliya Sahnesi’nde dün "Bir İhtimal Kabare" oyununu sahneledi.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, oyun sahnelenmeden yaptığı konuşmada 45 yıldır yürüttüğü kültürel faaliyetlerle LBT’nin, ülkeye çok önemli bir geleneği getirdiğini vurguladı.

Yaklaşık 318 Milyon TL'lik kültür-sanat merkezinin ihale sürecinin Nisan sonunda tamamlanacağını belirten Harmancı, "Gelecek yılki 27 Mart'ta oyunların hem başkentin hem ülkenin kültür-sanat merkezi olacak binada oynanacağını umuyorum" dedi.

Harmancı, LTB'yi batmış bir vaziyetten, sürdürülebilir kalkınma, şeffaflık, hesap verebilirlik, katılımcılık, paylaşma, dayanışma ve sosyal adalet ilkeleriyle, ortak akıl ve karşılıklı güven sayesinde kendi ayakları üzerinde duran, ekonomik disiplin ve dayanıklılık sayesinde yatırım yapabilen, yarınlara umutla bakabilen bir duruma getirdiklerini belirtti.

Harmancı, "Yeni kültür-sanat merkezinin LTB öz kaynaklarıyla bitirilecek olması da ayrı bir gurur kaynağıdır. Bu güzel ülkeye ithal saraylar yerine kendi gücüyle inşa edebileceği eserler yakışır."

Aykut: “LBT seyircinin gücü ve desteği ile 45 yıldır perdelerini açmayı başarıyor”

LBT Sanat Yönetmeni Cem Aykut, LBT’nin 45 yıl önce dönemin belediye başkanı Mustafa Akıncı öncülüğünde Yaşar Ersoy, Erol Refikoğlu, Işıl Cem ve Osman Alkaş tarafından kurulduğunu hatırlattı. Aykut, tüm kapatma ve işten atma girişimlerine karşı LBT'nin tiyatro severlerin gücü ve desteğiyle 45 yıldır perdelerini açmayı başardığını söyledi.

-Ersoy: “45 yıldır meydan okuyarak, başkaldırarak seyircimiz ile coşkuyla kucaklaştık”

LBT kurucularından sanatçı Yaşar Ersoy, LBT’nin 45 yıl önce, ülkenin demokrasi ve barış sorunlarına başkaldırısını ortaya koyarak, yüksek sesle, meydan okuyarak kurulduğunu ifade etti.

Tiyatronun bir yarısını sahnedeki sanatçılar bir yarısını da seyircilerin oluşturduğunu kaydeden Ersoy , LBT olarak bu geceki oyunu rahatsız olan bir oyuncu arkadaşın yerine Kıymet Karabiber’in oynayacağını da ifade etti.

Gecede, Cem Aykut da 27 Mart Dünya Tiyatro Günü bildirisini okudu.