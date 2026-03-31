“Askeri Yasak Bölgeyi İhlal” suçundan tutuklanan İzzet Gökçe dün mahkemeye çıkarıldı.

Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru mahkemeye olguları aktardı.

Polis, zanlının 2019 yılı içerisinde Lefkoşa'da Yiğitler Burcu Parkı diye bilinen bölgeden tellerden atlayarak 1. Derecede Askeri Yasak bölgeye gizlice girip ihlal ettikten sonra Güney Kıbrıs’a izinsiz geçiş yaptığını söyledi. Polis, zanlının 26 Mart 2026 tarihinde Beyarmudu Kapısına gelerek teslim olduğunu belirtti. Polis, zanlının itiraf içerikli gönüllü ifade verdiğini, soruşturmanın tamamlandığını, KKTC'de herhangi bir yasal bir statüsü olmadığını belirterek, tutuklu yargı talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Gülay Uğur zanlının 20 günü aşmayan süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.