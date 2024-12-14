Kumyalı Balıkçı Barınağı’ndan denize açılan ve kendisinden aylardır haber alınamayan Sıtkı Akargöl’ün yaşadığı öğrenildi

Aileden edinilen bilgiye göre aylardır Suriye’de tutuklu olan Akargöl önceki gün kardeşine ve annesine ulaştı.

Annesi ile görüntülü görüşen Akargöl iyi olduğu ve Suriyeli bir ailenin yanında olduğu bilgisini verdi

AYLAR SONRA SEVİNDİREN HABER

Aylardır evladının yaşadığına dair bir işaret bekleyen gözü yaşlı anne Fahriye Akargöl beklediği telefonu tam 7 ay sonra aldı.

Akargöl ailesini sevindiren telefon Suriye’den önceki gün geldi.

Suriye’de rejimin değişmesi ile tutuklu bulunduğu cezaevinden çıktığı belirtilen Sıtkı Akargöl, ailesi ile telefon bağlantısı gerçekleştirerek iyi olduğunu duyurdu. Aile yakınlarından elde ettiğimiz bilgiye göre, aylardır oğlunun yaşadığını duymak için gözü yaşlı bekleyen anne görüntülü telefon görüşmesi gerçekleştirerek evladı ile hasret giderdi.

Sıtkı Akargöl’le birlikte kaybolan Emre Arslan’la ilgili herhangi bir bilgi edinilemezken, Sıtkı Akargöl önceki gün kardeşine ulaştı.

Annesiyle görüntülü konuşma yapan Sıtkı Akargöl, “Anne ben yaşıyorum” müjdesini verdi. Aylardır tutuklu olduğunu, şu an bir ailenin yanında bulunduğunu ve sağlık durumunun iyi olduğunu ifade eden Akargöl’ün ülkeye dönüp dönmeyeceği bilinmiyor. Yeşilyurt’ta yaşayan Sıtkı Akargöl ve arkadaşı Emre Arslan 10 Mayıs tarihinde kiraladıkları milyonluk tekne ile Kumyalı Balıkçı Barınağı’ndan denize açılmış, o tarihten itibaren de bir daha kendilerinden haber alınamamıştı.