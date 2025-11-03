KKTC’de ikamet izinsiz kalma suçundan tutuklanan zanlı Shisu Sale dün mahkemeye çıkarıldı.

Polis, 1 Kasım 2025 tarihinde saat 15.45'te Bostancı'da polis ekipleri tarafından tespit edilen zanlının yapılan muhaceret kontrolünde 30 Eylül 2019 tarihinden itibaren toplam 2 bin 225 gün yetkili makamdan izinsiz KKTC'de ikamet ettiğinin tespit edildiğini açıkladı. Polis, zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını, ihraç işlemlerinin gerçekleştirilmesi için yazışma işlemi yapılacağını belirterek, 3 gün ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Şerife Kır zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.