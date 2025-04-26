Kiralık araçlarla ne yaptıkları araştırılıyor Kiralık araçlarla ne yaptıkları araştırılıyor

25 Nisan 2025 tarihinde saat 15.15 sıralarında Gönyeli’de, Atatürk Caddesi üzerinde seyreden KE 447 plakalı araç sürücüsü Ali DİNLEMEZ (E-37), Gönyeli İlkokulu önlerinde yolun karşısına geçmeye çalışan 6 yaşındaki Rahmet OVEZBERDIYEV’e çarptı. Yaralanan çocuk Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahale sonrası ailesinin talebiyle Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’ne götürülerek müşahede altına alındı. Araç sürücüsü tutuklanırken soruşturma sürüyor.