Bakanlar Kurulu kararıyla 6 milyar TL borçlanma yetkisi alan Maliye Bakanlığı ilk aşamada, 585 milyon TL’yi aşkın iç borç aldı. Bakanlık adına KKTC Merkez Bankası üzerinden çıkılan dünkü Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS/Hazine bonosu ihracı) ihalesinden 16 milyon 250 bin dolar sağlandı.

Söz konusu miktar KKTC Merkez Bankası’ndaki bugünkü kurdan yaklaşık 585 milyon 812 bin TL’yi geçiyor. Dolar cinsinden borcun en düşük faizi %3.50; en yüksek faizi %4.50; ağırlıklı ortalama faizi ise %4.02 oldu.

21,5 MİLYONLUK TEKLİF GELDİ

Merkez Bankası aracılığıyla yapılan dolar cinsinden 94 gün vadeli Hazine Bonosu ihalesine gelen teklifler, aranan miktarın altında kaldı. Merkez Bankası’nın yaptığı duyuruya göre, dolar cinsinden 30 milyon dolarlık ihaleye 21 milyon 500 bin dolarlık teklif geldi. Bunun 16 milyon 250 bin dolarlık kısmı kabul edildi.

KKTCMB’den yapılan ihale sonuç duyurusunda Hazine’nin söz konusu tutarı kur riski üstlenmemek amacıyla SWAP işlemi ile Türk Lirası’na dönüştürerek kullanacağına da yer verildi.

1.5 AYDA 202,2 MİLYON DOLAR

Bu arada, dünkü borçla birlikte, 2025 yılının yaklaşık bir buçuk aylık diliminde çıkılan ihalelerde alınan toplam iç borç miktarı 20 milyon 289 bin dolara ulaştı. Bu miktarın 4 milyon 039 bin doları, 16 Ocak’ta çıkılan iki ayrı ihaleyle Toprak Ürünleri Kurumu için sağlanmıştı.

48,1 MİLYON BORÇ ÖDEMESİ

Öte yandan, Ocak ayı içinde toplamı 48,1 milyon doları geçen iki ayrı borç geri ödemesi yapılırken, vadesi gelmeyen DİBS stoku 11 Şubat sabahı itibarıyla 33 milyon 745 bin dolar seviyesinde saptanmıştı.

Ancak, bugün sonuçlandırılan ihalede alınan 16,2 milyon dolarla DİBS stoku 49 milyon 995 bin doları (1 milyar 802 milyon TL) geçti.