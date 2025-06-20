Politis “500 Euroya Bomba Yerleştiriyorlardı” başlıklı haberinde perşembe sabahı yakalanan ve hakkında 8 gün tutukluluk emri alınan 23 yaşındaki kişinin ciddi suçlarla ilgili kabarık bir sabıka siciline sahip olduğunu, Zakaki’deki birahane saldırısı dışında, birahane sahibinin 26 yaşındaki arkadaşına ait aracın Agio Yoanni’de saldırıya uğramasıyla ilgili görüldüğünü yazdı.

Habere göre Rum polisinin topladığı deliller 23 yaşındaki kişinin, söz konusu saldırıları gerçekleştirmeleri için, daha önce tutuklanan çocuklara, “maddi teşvik sağladığını ortaya koydu.

Söz konusu kişinin, tutuklu 4 çocuktan birine birahaneye bomba yerleştirilmesi için 500, arabaya bomba yerleştirilmesi için de 200 euro verdiği, iki çocuğun da saldırı planlarını uygulamak için 350 euro kaparo aldığı belirlendi.

Bomba mekanizmalarını taşımak için araba da çaldıkları belirlenen çocukların, hem birahaneye hem de araca bombalı saldırıyı aynı gece gerçekleştirmesinin planlandığı ancak vakti iyi kullanamadıkları için araca saldırının ertesi güne (30 Mayıs) kaldığı da belirlendi.