Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesinde “Müstahdem Tarafından Sirkat, Evrak Sahteleme, Sahtelenmiş Evrağı Tedavüle Sürme” suçlarından yargılanan Sinan Ceylan hakkındaki dava dün karara bağlandı. Mahkeme sanığı 4 yıl hapis cezasına verdi.

Füsun Cemaller’in başkanlığında, Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın ve Yargıç Tutku Candaş’dan oluşan Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi heyetinin verdiği kararı, Cemaller okudu.

Yargıç, Haspolat'da faaliyet gösteren MZA Trading Ltd'de üretim Müdürü olarak çalışan sanığın 9-19 Eylül 2023 tarihlerinde bir müşteriden 2 seferde tahsil ettiği 31.752 TL parayı şirket muhasebesine yatırmayarak, çaldığını söyledi.

Yargıç, sanığın 3 Haziran 2024 tarihinde başka bir müşteriden temin etmiş olduğu 5.750 STG'den 2.200 STG'yi şirket muhasebesine yatırıp 3.350 STG karşılığı olan 151.288 TL'yi çaldığını ifade etti.

Yargıç, sanığın 29 Nisan 24 tarihinde A.Ö.’den 9 adet Hitit Model kapıya karşılık denk gelen 48.000 TL'yi çaldığını açıkladı. Yargıç, 27-28 Mayıs 2024 tarihleri arasında toplamda 2 adet fatura karşılığında Yusuf Paralik Co. Ltd'den 24.140.000 TL parayı şirket muhasebesine yatırmayarak çaldığını ifade etti.

Yargıç, sanığın 30 Mayıs 2024 tarihinde ise 660 Euro satış bedeli olan şarj edilebilen matkabı zimmetine geçirmek suretiyle sirkat ettiğini ifade etti.

Yargıç, bu matkapların daha sonra bulunarak mal sahibine geri iade edildiğini söyledi.

Yargıç, sanığın 10 Haziran 2024 tarihinde R.Ö.’den temim etmiş olduğu ve İban hesabına transfer edilmek üzere 500 Euro karşılığı olan 17.450 TL'yi, 30 Haziran 2024 tarihinde Ö.A.’dan tahsil etmiş olduğu 400 STG karşılığı olan bir tam bir yarım kapıdan oluşan fiyat bedeli 400 STG yani 16.572. TL'yi şirket Muhasebesine yatırmayarak toplamda 324.662 TL'yi sirkat ettiğini açıkladı.

Yargıç, sanığın faturaları sahteleyerek şirket Muhasebesine tedavüle sürdüğünü ifade etti.

Sanığın mahkum olduğu müstahdem tarafından suçunun 7 yıla kadar hapis cezası öngördüğünü kaydeden Yargıç, Mahkemelerin Yıllık Faaliyet Raporlarına bakıldığında bu suçun gün geçtikçe arttığına vurgu yaptı.

Yargıç, suçun işleniş şekline bakılacak olursa sanığın üretim müdürü olarak çalıştığı işyerinde 4 Eylül 2023 tarihinden başlayarak Haziran 2024 tarihine kadar birden çok kez müşteriden tahsil edip şirket muhasebesine yatırması gereken meblağları yatırmayıp tasarrufuna geçirerek bu suçları işlediğinin görüldüğünü belirtti.

Yargıç, sanığın öncelikle üretim müdürü olup, üst kademede çalışan, dolayısıyla işvereni tarafından ciddi şekilde güven duyulan bir kişi olduğu halde bu suçları işlediğini, birden fazla kez suç fiilinde bulunduğunu, dolayısıyla bir anlık bir hatanın söz konusu olmadığını kaydetti.

Yargıç, “Yine meblağların oldukça yüklü miktarlar olduğu görülmektedir. Tüm belirtmiş olduğumuz hususlar sanık tarafından işlenen suçun vahametini artıran hususlardır. Bu hususlar ceza takdirinde sanık aleyhine ağırlaştırıcı faktör olarak dikkate alınır” dedi.

Sanığın daha önceki zamanlarda, başka bir işyerinde yine müdür olarak çalıştığı esnada ayni suçu işlediğini ve bu davanın da dikkate alındığını kaydeden Yargıç, “konu suçu dikkate aldığımızda sanığın bu suçu alışkanlık haline getirdiği anlaşılmaktadır” ifadesini kullandı.

Yargıç,, suçunu kabul edişini, evli ve bir çocuk babası oluşu ve bakıma muhtaç bir annesi oluşunu lehine değerlendirdiklerini kaydetti.

Sanığın lehine ve aleyhine olan tüm hususlara değinen Yargıç, oy birliği ile dört yıl hapis cezası verdiklerini açıkladı.