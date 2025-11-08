'Askeri yasak bölgeyi ihlal' suçlamasıyla tutuksuz yargılanan 5 Kıbrıslı Rum, yargılandıkları tüm davalardan beraat etti. Askeri Mahkemede bugün görüşülen karar duruşmasında yargıç, Savcılığın suçlamalarının ispat edilemediğine kanaat getirdi. 5 Kıbrıslı Rum’un Askeri Mahkeme’deki yargılanma nedeni; 66 yaşındaki Gregory Gregoriou’nun “görevliye kimliğini ibraz etmeden, ‘birinci derece askeri yasak bölge’ konumundaki Akyar barikatından geçmesi, diğer dört Kıbrıslı Rum’un ise Gregory Gregoriou’ya yardım etmesi” iddiasına dayanıyordu. Yargıç Tutku Candaş’ın huzurunda görüşülen duruşmada, sanıklar ve sanık avukatları hazır bulundu

Karar duruşmasında olguları aktaran Yargıç Tutku Candaş, iddia makamı ve savunmanın iddialarına değinerek, savcılığın iddialarının makul şüpheden ari bir şekilde ispatlanamadığını belirtti.

“3 YILDA 86 KEZ GEÇİŞ YAPTI, ‘GİZLENDİĞİ’ İDDİASI MAKUL DEĞİL”

İddia makamının ortaya koyduğu suçlamaları ispatlamak gibi bir görevi olduğunun altını çizen yargıç, 66 yaşındaki Gregory Gregoriou’nun “gizlenerek barikatı geçtiği” iddiasının makul bir iddia olmadığını, zira son 3 yılda barikattan kimliğini ibraz ederek toplamda 86 kez geçiş yaptığını belirtti.

Barikattaki sivil hizmet görevlisinin “bana dört kimlik verildi, arka cam kapalıydı, adamı görmedim, işlem yapmadım” iddiasına değinen yargıç, sivil hizmet görevlilerinin çok önemli bir görev ifa ettiklerini, “sınırı” kontrol ettiklerini ifade etti. Yargıç, geçişlerdeki yoğunluğun, kimlik kontrolünü etkileyecek geçerli bir sebep olmadığına vurgu yaparak, “Devlet kendi mekanizmasını kurmak zorundadır” dedi.

Barikatlardan geçiş yapanların “camlarını açarak kendini görevliye gösterme” gibi bir zorunluluğu olmadığını belirten yargıç Candaş, camı açmadı diye “gizlenerek barikatı geçmeye çalıştı” suçlamasında bulunmanın yanlış olduğuna işaret etti. Yargıç, suçlamaların tümünün mesnetsiz olduğuna vurgu yaptı.

“POLİS, SORUŞTURMASINI EKSİK YAPTI”

Savunma avukatlarının, Gregory Gregoriou’ya ait kimlikte parmak izi araştırması yapılması yönündeki taleplerinin polis tarafından “çok insan dokundu, sonuç alamayız” denilerek reddedilmesiyle ilgili de konuşan yargıç, polisin soruşturmasını eksik yaptığına da vurgu yaptı.

66 yaşındaki Gregory Gregoriou, 19 Temmuz’da saat 16.00 sıralarında, Gazimağusa’da Akyar Kara Giriş Kapısı’ndan muhaceret işlemi yaptırmadan askeri yasak bölgeyi ihlal ederek, KKTC’ye giriş yaptığı iddia edilmiş kendisiyle birlikte araç sürücüsü 60 yaşındaki Andreas Kyprianu, 60 yaşındaki Annie Kyprianu, 63 yaşındaki Niki Gregoriou ve 68 yaşındaki Antonis Louca tutuklanmıştı.

“BU DAVADA ÖNEMLİ OLAN, KIBRISLILARIN DAYANIŞMASI”

"Askeri yasak bölgeyi ihlal" suçlamasıyla yargılanan 5 Kıbrıslı Rum'un beraat etmesinin ardından açıklama yapan avukat Öncel Polili, bu davada önemli olanın, Kıbrıslıların dayanışması olduğuna vurgu yaptı.

"Masum olarak buraya geldiler, masum olarak da buradan ayrılacaklar" diyen Polili, "Bu davada önemli olan, Kıbrıslıların dayanışmasıdır" ifadelerini kullandı. Polili, "Bu insanlar devlet tarafından asılsız şekilde suçlansa da Kıbrıslı Türkler, kendilerine ciddi destek vermiştir" dedi.