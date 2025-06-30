Gelenekselleşen Bedi’s Amatör Plaj Voleybolu Şampiyon Melekler Takımı Antrenörü Osman Çetintaş anısına beşinci kez bu haftasonu Bedi’s Plajı’nda düzenlenecek. Paycell Kuzey Kıbrıs ana sponsorluğunda 5-6 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek olan turnuva amatör erkekler ve kadınlar olmak üzere iki farklı kategoride oynanacak.

Yüzden fazla spor severin katılacağını ve KKTC Voleybol Federasyonu hakemlerinin de destek vereceği organizasyon Cumartesi günü saat 10:00’da Yeniboğaziçi Bedi’s Plajı’nda başlayacak ve Pazar günü 18:30’da oynanacak final müsabakaları ile sona erecek.

Turnuva Organizatörü Süleyman Rebge'nin Açıklaması

Turnuva organizatörü Süleyman Rebge, yaptığı açıklamada Osman Çetintaş isminin herkes için özel bir anlam taşıdığını vurguladı. Bu nedenle, bu hafta sonu düzenlenecek olan turnuvaya kayıtlara ilgi yoğun olduğunu ve tüm katılımcı sporculara gösterdikleri ilgi için şimdiden teşekkür etti.

Ayrıca, Kuzey Kıbrıs Turkcell gibi köklü bir kurumla bu organizasyonu gerçekleştirmekten büyük mutluluk duyduklarını ifade eden Rebge, turnuvanın sponsorluğu için Kuzey Kıbrıs Turkcell ailesine,Bedi’s işletmesine ve Kuzey Kıbrıs Voleybol Federasyonu’na teşekkürlerini iletti.

Turnuvanın ikinci ayağı Ağustos ayı içerisinde yine Paycell Kuzey Kıbrıs Ana Sponsoruluğunda gerçekleşecek ve ikinci turnuvanın tarihi önümüzdeki günlerde duyurulacaktır.