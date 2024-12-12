Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, hükümetin çalışmalarını sürdürdüğü 2025-29 Kalkınma Planı’nı eleştirerek, böyle bir çalışma öncesinde nüfusun belirlenmesi ve nüfus planlanması yapılması gerektiğini savundu.

Erhürman, Başbakanlık bütçesinin görüşüldüğü önceki akşam Meclis Genel Kurulu’nda Başbakan Ünal Üstel’in ardından söz alarak, bir takım eleştirilerde bulundu.

İlk olarak yayımlanmasının planlandığı açıklanan Kalkınma Planı hakkında konuşan Erhürman, projeksiyonla belirlenen 489 bin nüfusun inandırıcı olmadığını, bu şekilde yapılan bir kalkınma planının yapılmış sayılamayacağını savundu. Kalkınma Planı’nda 5 yıl içinde artacak nüfusun da hesaba katılması gerektiğini kaydeden Erhürman, bunun için nüfus planlaması yapılması gerektiğini belirtti, nüfus planlamasına dair bir çalışmanın olup olmadığını sordu.

Kalkınma Planı’na ilişkin kendilerinden 2 gün içerisinde görüş talep edildiğini ve bunun uygulanabilir olmadığını kaydeden Erhürman, toplantıya da bir defa katıldıklarını ve bu toplantıda veri ve nüfus planlaması olmadan planların yapılmayacağını anlattıklarını belirtti. 2024 yılının ilk çeyreğinde bu Plan’ın yürürlüğe gireceği yönündeki hükümet yetkililerinin açıklamalarına işaret eden Erhürman, bunun yapılamayacağını ilk baştan beri söylediklerini kaydetti.

Depreme ilişkin de konuşan Erhürman, “Neden çocuklarımız konteyner sınıflardadır?” sorusunun cevabının deprem riski olmadığını öne sürdü. Erhürman, yeni yapılan Suat Günsel İlkokulu’nda böyle bir risk olmadığına dikkat çekti, esas sorunun çağ nüfusunun hesaplanamaması olduğunu öne sürdü.

“Kalkınma Planı hazırlama işinden vazgeçilmesi gerektiğini” söyleyen Erhürman, ilk önce bunun koşullarının yaratılması için çalışılması gerektiğini dile getirdi. “Nüfus sayımı için insanların eve kapatılmaması” gerekçesini eleştiren Erhürman, “Tek sorunumuz bu olsun. Bir pazar günü insanları eve kapatmak olsun. Tek sorunumuz bu olsun da, Haspolat’ta insanları yakmasınlar. Ambulanslar yetişsin, hastaneler yetsin.” diye konuştu.

Adrese Dayalı Kayıt Sistemi’nde atılan adımları soran Erhürman, kendilerinin nüfus sayımı için 6,5 milyon TL bütçe ayırdıklarını ancak "Rahip Brunson olayı nedeniyle" yapamadıklarını anlattı.

Erhürman, Kıb-Tek’teki gelişmeleri de değerlendirerek, depoların dibindeki çamurun yakılmasıyla cihazların zarar gördüğünü, bunu kendilerinin ve Türkiye’den gelen uzmanların olduğu bir toplantıda dile getirildiğini kaydetti. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’nın “kasıtlı yapılmış olabileceği” yönündeki ifadesine karşılık ise Erhürman, ispat çağrısında bulundu.

“Petrol stabil, döviz stabil, tamiratı Türkiye yapıyor, navlunu Türkiye ödüyor... Demek ki elektriğe zam gelmemesi gerek. Hatta fiyatların düşmesi gerek. Peki neden düşmüyor?" diye soran Erhürman, “Kıb-Tek’e yapılan 9 milyon zararın finansmanının konuşulması gerektiğini” söyledi, “pembe tablolar çizildiğini” savundu.