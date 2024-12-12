Güney Kıbrıs'ta Limasol polisi, Yermasoya bölgesindeki bir binada el bombası bulunması üzerine kırmızı alarma geçirildi.

Dün sabah bir vatandaş, çeşitli şirketlerin ofislerinin bulunduğu bir binanın dışında el bombası buldu. İhbar üzerine, bina boşaltıldı ve bölge kordon altına alındı.

Bomba imha uzmanı olay yerinde inceleme yaparak, el bombasını etkisiz hale getirdi.

Son bilgilere göre saldırganlar el bombasını binanın arka cephesine attı ancak patlamadı. Polisin kayıp olan bomba pimini aradığı bildirildi.