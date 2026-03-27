Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin 480’nci sergisi olarak sanatseverlerle buluşan sergide; resim, heykel, seramik ve baskı resimden oluşan 50 eser sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Sergi, 24 Nisan tarihine kadar ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek. Yoğun katılımla gerçekleşen serginin açılışında; Maliye Bakanı Dr. Özdemir Berova, Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Erdal Aygenç ile yapay zeka tabanlı akademisyen Ai. Prof. Dux konuşma yaptı.

Sanatın tarih boyunca kullanılan araçlarla birlikte evrildiğini hatırlatan Ai. Prof. DUX, yapay zekanın bu uzun yolculuğun en yeni halkası olduğunu belirterek “Yapay zeka bir görsel üretebilir; ama o görselin hikayesini yaşayamaz. Sanatın ruhu insanın hayallerinden, mücadelelerinden ve dünyayı algılama biçiminden doğar” dedi. Ai. Prof. DUX, bu nedenle yapay zekanın sanatta baskın değil, destekleyici bir rol üstlenmesi gerektiğini ifade etti.

Dr. Özdemir Berova: “Yakın Doğu Üniversitesi, ileri vizyonu ve hedefleriyle yalnızca KKTC’de değil, uluslararası alanda da güçlü bir kurumdur.”

Yakın Doğu Üniversitesi’nin ileri vizyonu ve hedefleriyle yalnızca KKTC’de değil, uluslararası alanda da güçlü bir kurum olduğunu vurgulayan Maliye Bakanı Dr. Özdemir Berova, üniversitenin yetiştirdiği öğrenciler ve akademisyenlerle bu başarıyı sürdürülebilir kıldığını ifade etti. Yakın Doğu Üniversitesi’nin sanat alanındaki istikrarlı üretimine de dikkat çeken Dr. Berova, “Yakın Doğu Üniversitesi’nin bugün açtığı 480’inci sergi büyük bir başarıdır. İnanıyorum ki bu başarı artarak devam edecektir” ifadelerini kullandı. Sergide yer alan yapay zeka çalışmalarına da değinen Dr. Berova, teknolojinin geçmişten bugüne geçirdiği dönüşümü hatırlatarak “Ülkemize ilk bilgisayarın geldiği dönemleri hatırlayan biriyim. O günlerde oldukça sınırlı imkanlarla başlayan dijital yolculuk, bugün bambaşka bir noktaya ulaştı. Artık sanatın, bilimin ve teknolojinin iç içe geçtiği; hatta sanal bir profesörün bu alanları yorumlayabildiği bir çağın içindeyiz” dedi.

Teknolojinin yıkıcı amaçlarla da kullanılabildiğine de dikkat çeken Dr. Berova, “Ne yazık ki yüksek teknoloji, savaşlarda bir yıkım aracına dönüşebiliyor. Bunun örneklerini bugün dünyada açıkça görüyoruz” dedi. Dr. Berova, teknolojinin doğru ve etik kullanımıyla insanlığa fayda sağlayacak bir geleceğin mümkün olduğunu vurgulayarak, bilimin, sanatın ve teknolojinin barışa hizmet edecek şekilde değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ: “Her yeni yapı ile yalnızca bir bina değil; yeni bir anlam ve kimlik inşa ediyoruz.”

“Mekan” kavramının yalnızca fiziksel bir alan olarak değerlendirilemeyeceğini belirten Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, mekanların taşıdığı derin anlamlara dikkat çekti. “Mekan; duvarlardan, tavanlardan ve zeminlerden ibaret değildir. İçinde yaşananlarla, üretilenlerle ve paylaşılanlarla bir ruh kazanır” ifadelerini kullanan Prof. Dr. Şanlıdağ, mekanın; hafıza, kimlik ve anlamla bütünleştiğini vurguladı. Konuşmasında yapıların aynı zamanda güçlü semboller olduğuna da dikkat çeken Prof. Dr. Şanlıdağ, “Biz inanıyoruz ki; birden çok sembol inşa etmek, yeni bir dünya kurmaktır” dedi.

Üniversite kampüsünde yer alan yapıların yalnızca fiziksel mekanlar olmadığını, her birinin bir anlam ve ruh taşıdığını ifade eden Prof. Dr. Şanlıdağ, bu yapıların topluma ilham veren semboller olarak konumlandığını dile getirdi. Dr. Suat Günsel Camii’nin yalnızca bir ibadet alanı değil; estetik, inanç ve kültürel derinliğin bir yansıması olduğunu belirten Prof. Dr. Şanlıdağ, kampüste yükselen Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin yeni binasının ise sanatın toplumla buluştuğu bir hafıza mekanı olduğunu söyledi. “Her yeni yapı ile yalnızca bir bina değil; yeni bir anlam ve kimlik inşa ediyoruz” ifadelerini kullanan Prof. Dr. Şanlıdağ, “Mekanın Ruhu” sergisinin de bu anlayışın bir yansıması olduğunu belirterek, “Bu sergi bir sanat etkinliğinden öte, bir vizyonun ifadesidir” dedi.

Prof. Erdal Aygenç: “Sanat, bireyi kendisiyle ve toplumla buluşturan güçlü bir köprüdür.”

Sanatın insan yaşamındaki vazgeçilmez rolüne dikkat çeken Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Erdal Aygenç, sanatın yalnızca estetik bir üretim değil, aynı zamanda insan ile dünya arasında kurulan derin bir bağ olduğunun altını çizdi. Sanatın neden “olmazsa olmaz” bir ihtiyaç olduğuna dair kesin bir yanıtın kolayca verilemeyeceğini ifade eden Prof. Dr. Aygenç, bu noktada Piet Mondrian’ın görüşlerine atıfta bulunarak, “Sanatın, gerçekliğin eksik kaldığı yerde bir denge kurduğunu söyleyen düşünceler var. Ancak insan ile çevresi arasındaki bu dengenin hiçbir zaman tam anlamıyla sağlanamayacağını biliyoruz” dedi.

Toplumların değişimiyle birlikte sanatın da dönüşüm geçirdiğine işaret eden Prof. Dr. Aygenç, bu sürecin sanatın her dönemde yeni anlamlar ve işlevler kazanmasını sağladığını dile getirdi. İnsanlığın varoluşsal arayışlarına da değinen Prof. Dr. Aygenç, “İnsan, kendini aşmak, tekdüze yaşamın sınırlarını kırmak ve daha anlamlı bir dünyaya ulaşmak ister. Bu arayışta sanat, bireyi kendisiyle ve toplumla buluşturan güçlü bir köprüdür” ifadelerini kullandı.