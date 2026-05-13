Çatalköy-Esentepe Belediyesi ile BC Pet Food iş birliğinde düzenlenecek “BC Pet Food Pet Festivali”, 17 Mayıs Pazar günü Alagadi Festival Alanı’nda gerçekleştirilecek.

Saat 12.00 ile 18.00 arasında yapılacak festivalde, evcil hayvan severleri birbirinden renkli etkinlikler bekliyor. Festival kapsamında düzenlenecek “Dog Show” etkinliğinde köpekler farklı kategorilerde yarışacak, dereceye girenlere çeşitli ödüller verilecek.

Festivalde ayrıca “Poodle & Kuaförü” yarışma kategorisi de yer alacak. Köpeklerin tarz, zarafet ve uyumlarının değerlendirileceği yarışmanın yoğun ilgi görmesi bekleniyor.

Müzik, eğlence, gösteriler ve çeşitli aktivitelerle renklenecek festivalde, hayvan dostları keyifli bir gün geçirme fırsatı bulacak. Organizasyonda çocuklar ve aileler için de sosyal etkinlik alanları oluşturulacak.

Festival alanına getirilecek köpeklerin tüm sorumluluğunun sahiplerine ait olduğunu hatırlatarak, tüm hayvanların tasma ile ve sahiplerinin kontrolünde bulunmasının zorunlu olduğunu belirtildi.