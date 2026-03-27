Larnaka’da önceki gün, 36 yaşındaki Kamerun uyruklu bir kişi iki kadını bıçakla öldürmeye teşebbüs etti. Dün Larnaka Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan kişi hakkında 8 günlük tutukluluk emri verildi.

Fileleftheros gazetesi, Kamerun uyruklu kişinin kaçırma, alıkoyma, vahim zarar gibi suçlardan sabıkası bulunduğunu yazdı.

Haberde, şahsın kadınlara saldırma sebebinin ne olduğunu söylemediği ve soruşturmanın devam ettiği ifade edildi.

-Baf’ta araç kundaklandı

Gazete, bir diğer haberinde ise Baf’ta çarşamba günü sabaha karşı, yabancı uyruklu bir şahsa ait lüks aracın kimliği belirsiz kişilerce kundaklandığını yazdı.

Haberde, aracın tamamen yandığı ve soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.