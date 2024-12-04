Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonu, engelli bireylerin, istihdam, eğitim, ulaşım, dolaşım ve erişimde yaşadıkları sorunlara dikkat çekerek, çözümü için gerekli gördükleri yasal düzenlemelerin hayata geçirilmesini de içeren taleplerini yineledi.

Kıbrıs Türk Görmezler Derneği Mehmet Ali Tatlıyay Eğitim Kültür Salonu’nda, Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonu’na bağlı dernek başkanları ve temsilcilerinin katılımlarıyla basın toplantısı yapıldı.

Toplantıda, bir kez daha engellilerin sorunlarına dikkat çekildi, beklentilerini içeren 13 maddelik istem paketi paylaşıldı.

Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonu ve Kıbrıs Türk Görmezler Derneği Başkanı Derviş Yücetürk, yaptığı açıklamada, 48 yıldır sorunların devam ettiğini kaydetti.

Yücetürk, KKTC'de yaşayan 6 bin 500 civarında engelli olduğunu, KKTC’de sorunların büyük olduğunu ve yıllardır mücadelelerine devam ettiklerini ifade etti. Yücetürk, en büyük sorunlardan birinin Engelsiz Dairesi’nin kurulamaması olduğunu ifade etti.

Hükümet edenlerin engellilerin sorunlarıyla ilgili yetersiz kaldığını savunan Yücetürk, en büyük sorunlarından bir diğeri olan istihdam sorununu çözemediklerinden yakındı.

“Ne istihdamda ne de nakdi yardımlar konusunda istediğimiz noktaya halen gelemediğimizi üzülerek görmekteyiz. İnsanca yaşam kavgamızda halen daha çok gerilerde olduğumuzu, Avrupa standartlarının çok altında olduğumuzu üzülerek görmekteyiz. 600 engellimiz iş ve aş beklemektedir.” diyen Yücetürk, 2006’dan beri kamuda tatminkâr olarak engelli istihdamının yapılamamasının kendilerini derinden yaraladığını söyledi.

Bir başka önemli sorunları arasında Özel Eğitim Yasası’nın olduğunu belirten Yücetürk, ulaşım ve dolaşımda yaşadıkları sıkıntılara değindi.

Yücetürk, “Nakdi yardımlar günün koşullarına göre sosyal devlet anlayışından uzak. Engellilere reva görülen nakdi yardımların günümüz koşullarına göre yeniden düzenlenmesi gerekmektedir. Ulaşım, dolaşım ve erişimde KKTC olarak topyekûn sınıfta kaldığımızı görmekteyiz.” dedi.

Bugüne kadar verilen sözlerle ilgili icraatlar göremediklerini kaydeden Yücetürk, 2023’ten itibaren sadece 30 engelli istihdamının yapılabildiğini dile getirdi.

KKTC’de yaşayan engellilerin bugüne kadar üvey evlat muamelesi gördüğünü yapılan icraatlar ile gördüklerini savunan Yücetürk, şöyle devam etti:

“Bir engellinin sağlık kurumuna girip rapor almasının bile büyük bir işkence olduğunu ve söz konusu raporların üç aya kadar zor çıktığını görüyoruz. 2014 yılında Lefkoşa sınırları içinde temeli atılan Engelsiz Yaşam Evi’nin 9 yılda tamamlanmasına rağmen kısmen hizmete açılması ve söz konusu bu projenin arzu edilen 48 yataklı projeden 32 yatağa düşürülmesi camiamızı son derece üzmüştür.”

“Engelsiz Yaşam Evi’nin esas amacı; annesiz, babasız ve kimsesiz olan engellilerin yaşam boyu yuvası olacaktı.” diyen Yücetürk, esas amacı olan bu bölümün ise henüz açılamadığını söyledi.

Hükümet yetkililerine eleştirilerde bulunan Yücetürk, ülkede birçok sorun bulunduğunu, ekonominin tamamen güneye kaydığını ve yakın bir zamanda sosyal patlama olacağını ileri sürdü.