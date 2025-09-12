Belediyeden verilen bilgiye göre, 3 gün sürecek yarış, farklı etaplarda hız ve mücadeleyi sporseverlerle buluşturacak.

-Yenikent özel etabı

Bugün Yenikent’te gerçekleştirilecek Ralli Seyirci Özel Etabı, rallinin en heyecan verici bölümlerinden biri olacak. Özel etap, Belediye Bulvarı’nda olacak.

Ralli Seyirci Özel Etabı öncesinde, bugün saat 18.00’de yarış araçları kent turu atacak.

Festival programı kültür-sanat etkinlikleriyle devam edecek.

Yarın akşam saat 20.00’de Özker Özgür Caddesi’nde Arap Ali Destanı sahnelenecek.

Festivalde, 14 Eylül Pazar günü yapılacak ödül töreninin ardından Demir Sokak’ta Rıza Tamer konseri düzenlenecek.

Gönyeli-Alayköy Belediyesi, spor, kültür ve sanatı bir araya getiren festivale, tüm halkı davet etti.