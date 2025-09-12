LBT’den verilen bilgiye göre, yarın saat 20.00’de sahnelenecek oyun, her çarşamba ve cumartesi akşamı saat 20.00’de seyirciye sunulacak.

“Aşk İçinde Mahpushane” oyununu Yaşar Ersoy oyunlaştırdı ve yönetti. Oyunda; Aytunç Şabanlı, İzel Seylani, Özgür Oktay, Döndü Özata, Hatice Tezcan, Melihat Melis Günalp, Kurtuluş Altaylı, Umut Ersoy, Altekin Erginel rol alıyor.

Oyunun dekor ve kostüm tasarımını Özlem Deniz Yetkili, müzik yapımını ve seçimini Fatih Çiçekli, Işık tasarımını Salih Kanatlı, afiş broşür tasarımını Umut Ersoy, reji asistanlığını Ali Moda, ses-efekt uygulamasını Mehmet Eseri, ışık uygulamasını Fırat Çelik, sahne amirliğini Mehmet Demir, fotoğraf çekimini de Yıltan Taşçı yaptı.

Oyun biletleri, gisekibris.com adresinden ve Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’ndan temin edilebilecek.