Yakın Doğu Üniversitesi Kıbrıs Araştırmaları Merkezi ve Mağusa Belediyesi işbirliğiyle vatan şairi Namık Kemal 4 Aralık Perşembe günü saat. 10.30’da Mağusa Bandabuliya’da anılıyor.

Oturum Başkanlığını Prof.Dr.Şevket Öznur’un yapacağı panelde, araştırmacı-yazarlar İsmail Bozkurt ve Bülent Fevzioğlu, Namık Kemal’in Kıbrıs günleriyle ilgili bilgileri katılımcılara aktaracakları belirtildi.

Türk Edebiyatının en önemli şairlerinden olan Namık Kemal 2 Aralık 1888 yılında Sakız Adasında vefat etmişti. Kemal, Kıbrıs’ta bulunduğu 38 ay zarfında hemen hemen tüm eserlerini burada yazmıştır.

Kıbrıslı Türkler tarafından çok sevilen Namık Kemal’in adını yaşatmak için Mağusalılar Namık Kemal meydanına bir büstünü dikmiş ve adını da Mağusa’nın simge okulu Namık Kemal Lisesine vermişlerdir.

Yarın yapılacak panel tüm halka açık olarak gerçekleşecek.