KKTC'de izinsiz etmek suçundan tutuklanan Nijerya uyruklu 28 yaşındaki Mayos Usawurus dün sabah mahkeme ye çıkarıldı.

Polis memuru mahkemeye olguları aktardı.

Polis, 11 şubat 2025 tarihinde saat 16.30 sıralarında Lefkoşa’da bir polis ekibi tarafından Hasan Tahsin caddesi üzerinde tespit edilen zanlının yapılan muhaceret kontrolünde 29 Kasım 2023 tarihinden beri 440 gün KKTC’de ikamet izinsiz olarak bulunduğunun tespit edildiğini söyledi. Polis, zanlının tutuklanarak soruşturma başlatıldığını açıkladı. Polis, zanlının ihraç edilebilmesi için sivil muhaceret dairesine yazı yazılacağını belirterek, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.