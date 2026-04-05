Kıbrıs Vakıflar İdaresi ve İyilik Gönüllüleri Ekibi, 4 Nisan Dünya Sokak Hayvanları Günü dolayısıyla Girne Belediyesi Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret ederek sokak hayvanlarına dikkat çeken bir etkinlikte buluştu.

Ziyaret sırasında gönüllüler, barınaktaki hayvanlarla vakit geçirerek onlarla temas kurdu, oyun oynadı ve ihtiyaçlarına yakından tanıklık etti. Aynı zamanda yapılan mama bağışıyla barınaktaki can dostlara destek olundu.

“Her can değerli, her destek kıymetli” anlayışıyla hareket eden ekip, bu farkındalığın yalnızca bir günle sınırlı kalmaması gerektiğini vurguladı. Sokak hayvanlarının yaşam koşullarını iyileştirmek amacıyla sürdürülebilir bir destek süreci başlatıldığı da paylaşıldı.

Bu kapsamda oluşturulan bağış hesabı ile herkesin katkı sağlayabileceği ifade edilirken, yapılacak desteklerin doğrudan sokak hayvanlarının beslenmesi ve bakımında kullanılacağı belirtildi.

Gönüllüler, “Satın alma, sahiplen” çağrısını yineleyerek toplumda daha güçlü bir duyarlılık oluşmasının önemine dikkat çekti.

Destek olmak isteyenler için bağış hesap bilgileri şu şekilde paylaşıldı:

Banka Adı: Türkiye İş Bankası

Alıcı: Kıbrıs Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi

TL Hesabı: TR88 0006 4000 0016 8130 0788 85

Euro Hesabı: TR46 0006 4000 0026 8130 1275 54