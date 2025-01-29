KKTC 4. Beş Yıllık Kalkınma Planı Toplantısı açılış konuşmaları sonrasında Devlet Planlama Örgütü (DPÖ) Ekonomik Planlama Dairesi Başkanı Pembe Arifoğlu, 4. Beş Yıllık Kalkınma Planı’nın vizyonunu, hedefleri ve politikaları hakkında kapsamlı bir sunum yaptı.

Sunumda Arifoğlu, “İstikrarlı ve güçlü büyüyen, rekabetçi ve katma değerli üretim kapasitesinin artırıldığı, yaşanabilir mekanlar ve sürdürülebilir bir çevre ile nitelikli ve sağlıklı insan, güçlü toplum yaratmaya odaklanan, ulusal ve uluslararası iş birliği artırılmış bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti” hedeflediklerini kaydetti.

Arifoğlu, planın temelde beş ana ekseni bulunduğunun altını çizerek, bunların istikrarlı ve güçlü büyüme; rekabetçi ve yüksek katma değerli üretim kapasitesinin artırılması; yaşanabilir mekanlar sürdürülebilir çevre; nitelikli ve sağlıklı insan, güçlü toplum; ile kalkınma için ulusal ve uluslararası iş birliği konularında olduğunu dile getirdi.

İstikrarlı ve güçlü büyüme başlığı altında dengeli ve istikrarlı büyüme; tek haneli enflasyon; makroekonomik ve finansal istikrar; yüksek kişi başı gelir ve kayıt dışılıkla mücadelenin hedeflendiğini aktaran Arifoğlu, bu hedeflerin güncel enflasyon hesaplama yöntemleri; bütçe disiplini; sürekli ve etkili denetim yanı sıra kamu harcamalarının kontrolü ve verimliliğin artırılması politikalarıyla sağlanacağını kaydetti.

Arifoğlu, rekabetçi ve yüksek katma değerli üretim kapasitesinin artırılması konusunda ise turizm ve yükseköğrenimde kalite ve verimlilik artışı; sanayi ve tarım sektörlerinde dijital dönüşüm ve yeşil üretimin süreçlerinin uygulanması; enerji verimliliği ve gelişmiş altyapı ve limanlar ve ulaşımın geliştirilmesi hedeflerini koyduklarını açıkladı.

Söz konusu hedeflere ulaşılmasında beş politika belirlendiğini vurgulayan Arifoğlu, bunları destinasyon turizmi "Kuzey Kıbrıs (North Cyprus)"markasının tanıtımı; yükseköğretimde uluslararası standartların artırılması; turizm ve tarımda ürün çeşitliliği ve pazar genişletme, dijital ve yeşil dönüşüm; gıda güvenliği, modern ve iyi tarım uygulamaları, sertifikalı üretim ve son olarak Ar-Ge, teknoparklar, enerji verimliliği, etkin devlet yardımları politikaları olarak sıraladı.

-Öncelikli gelişim alanları

Arifoğlu sunumunda, inşaat ve gayrimenkul sektörü, enerji, bilgi ve iletişim teknolojileri, bilim teknoloji ve yenilik (AR-GE) ve teknoloji geliştirme bölgeleri (teknoparklar) alanlarını öncelikli gelişme alanları olarak belirlediklerine de dikkat çekti.

Yaşanabilir mekanlar ve sürdürülebilir bir çevre ana eksen başlığında beş hedefleri bulunduğunu dile getiren Arifoğlu, amaçlarının yaşanabilir ve planlı şehirler; temel altyapı hizmetlerine kolay erişim; afetlere karşı dirençli şehirler ve kentsel yenileme; yaşam kalitesi yüksek kırsal kesim ve son olarak temiz ve sürdürülebilir çevre hedeflerini gerçekleştirmek olduğunu söyledi.

Arifoğlu, bahsi geçen hedeflerin gerçekleşmesi konusunda uygulanacak politikaların ise kentsel ve kırsal alanlarda yaşam kalitesinin artırılması; yerel yönetimlerin gelirlerinin artırılması; kırsal kalkınma ve doğal kaynak yönetimi ve etkili çevre koruma politikaları olacağını kaydetti.

Nitelikli ve sağlıklı insan, güçlü toplum başlığı kapsamında altı hedef oluşturulduğunu söyleyen Arifoğlu, bunları yeni eğitim kurumları ve eğitimde kalite artışı; yeni hastaneler ve sağlık merkezleri; düşük işsizlik oranı ve yüksek istihdam; zengin kültür mirasının korunması; spor ve kültürel faaliyetlerin artırılması; sosyal hizmetlere eşit erişim hakkı hedefleri olarak sıraladı.

Arifoğlu, bu hedefler doğrultusunda, “kapsayıcı, kaliteli sağlık ve eğitim; toplumsal refah artışı; nitelikli ve yüksek istihdam; gelişmiş sosyal hizmetler; gelişmiş spor ve kültürel faaliyetler” politikalarını uygulayacaklarını belirtti.

Son ana eksenin kalkınma için ulusal ve uluslararası iş birliği konusunda olduğunu dile getiren Arifoğlu, hedeflerini “yurtdışı temsilciliklerin artırılması; Türkiye Cumhuriyeti ile Türk Devletleri Teşkilatı ile ilişkilerin artması ve yurtdışındaki Kıbrıslı Türkler ve yabancılar için iyileştirilmiş yatırım ortamı” sağlamak olarak açıkladı.

Arifoğlu, bu hedeflerin uygulanması aşamasında, ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesi ve yurtdışında yaşayan Kıbrıslı Türklerle bağların artırılması politikalarını uygulayacaklarını da söyledi.

Arifoğlu, bu planın KKTC’nin geleceğini şekillendirecek bir plan olduğunu söyleyerek, sahip oldukları uzun vadeli kalkınma vizyonuyla amaçlarının daha yüksek yaşam kalitesi ve daha güçlü, daha rekabetçi ve sürdürülebilir bir ekonomi oluşturmak olduğunu kaydetti.