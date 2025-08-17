

Topluma duyarlı katkılar sağlayan ve sosyal sorumluluk projeleriyle takdir toplayan Merit otelleri bu kez Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne sedye bağışında bulundu KKTC’de birçok sosyal sorumluluk projesine imza atan Merit otelleri, eğitim ve sağlık alanındaki katkılarına bir yenisini daha ekledi. Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet hastanesi acil servis bölümünün taleplerinden olan özel donanımlı sedye ihtiyacı Merit otelleri tarafından karşılandı. Merit Otelleri Sosyal İşler Koordinatörlüğü, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne sedye bağışında bulundu. Gerçekleşen bağış kapsamında Merit Sosyal İşler Ekibi, Hastane Başhekimi Dr. Mustafa Kalfaoğlu ve Başhekim Yardımcısı Dr. Çağın Ozankaya hazır bulundu. Başhekim Dr. Mustafa Kalfaoğlu, Merit Otelleri’nin topluma duyarlı katkılarından ötürü teşekkürlerini ileterek duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Kalfaoğlu, yapılan bağışın acil servis hizmetlerine önemli katkı sağlayacağını belirtti. Merit Otelleri Sosyal İşler Koordinatörü Mine Gürses ise, “Hastanelerimize elimizden geldiğince destek vermeyi sürdüreceğiz. Topluma fayda sağlayacak projelerde yer almaktan mutluluk duyuyoruz” dedi. Mine Gürses, Merit ailesinin sosyal sorumluluk anlayışı doğrultusunda sağlık, eğitim ve toplum yararına projelere destek olmaya devam edeceklerini kaydetti.