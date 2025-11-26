Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi (KSTÜ) soruşturması kapsamında tutuklu yargılanan okulun genel sekreteri ve hissedarlarından S.G’nin asistanı Berke Özbek, hakkındaki karar açıklandı.

Karar duruşması için dün yeniden Lefkoşa’da Ağır Ceza Mahkemesi’ne çıkarılan sanık Berke Özbek, dört yıl hapse mahkum edildi.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Füsun Cemaller, bu tür suçların toplumda huzursuzluk yarattığını belirtti. Bu tür suçlara müsamaha gösterilmesinin mümkün olmadığını kaydeden Cemaller, sahtekarlıkla ilgili suçların son dönemde artış gösterdiğine dikkat çekti.