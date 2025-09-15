Girne Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) iş birliğiyle yapılacak etkinliğin açılış sergisi, saat 19.00'da Girne Belediyesi Yeni Hizmet Binası'nda yer alacak.
Sempozyum, dünyanın 8 farklı ülkesinden sanatçıları Girne’de bir araya getirecek.
Türkiye, İspanya, Almanya, Letonya, Tayland, Yunanistan, Malezya, Kıbrıs’tan 30’a yakın sanatçının katılacağı organizasyonda; heykel, resim ve farklı sanat disiplinlerinde eserler üretilecek.
Sanatseverler, üretilen eserleri 11.00 -21.00 saatleri arasında Girne Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi (Eski Belediye Binası) ile Ramadan Cemil Meydanı’nda ziyaret edebilecek.