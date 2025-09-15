Girne Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) iş birliğiyle yapılacak etkinliğin açılış sergisi, saat 19.00'da Girne Belediyesi Yeni Hizmet Binası'nda yer alacak.

Sempozyum, dünyanın 8 farklı ülkesinden sanatçıları Girne’de bir araya getirecek.

Mesarya Belediyesi Yaz Atölyeleri sergisi açıldı
Mesarya Belediyesi Yaz Atölyeleri sergisi açıldı
İçeriği Görüntüle

Türkiye, İspanya, Almanya, Letonya, Tayland, Yunanistan, Malezya, Kıbrıs’tan 30’a yakın sanatçının katılacağı organizasyonda; heykel, resim ve farklı sanat disiplinlerinde eserler üretilecek.

Sanatseverler, üretilen eserleri 11.00 -21.00 saatleri arasında Girne Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi (Eski Belediye Binası) ile Ramadan Cemil Meydanı’nda ziyaret edebilecek.