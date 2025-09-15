KKTC Devlet Opera ve Balesi 2025-2026 sanat sezonunun cuma günü "Açık Kulis" isimli müzikli oyunuyla başlayacağını duyurdu.

KKTCDOB’tan verilen bilgiye göre, Devlet Opera ve Bale Koordinasyon Merkezi (KKTCDOB) ile Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın (KKTCCSO) ortak yapımı olan oyun saat 18.00’de Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi Büyük Konferans Salonu’nda sahnelenecek.

Tek perdelik oyunda Murat Menket şef ve anlatıcı, Sermin Dikmen Töre ile Tuğrul Enver Töre solist ve anlatıcı, Mustafa Kofalı ise yardımcı olarak görev alıyor.

KKTC Telsim’in katkılarıyla sahnelenecek temsil halka açık ve ücretsiz olacak.